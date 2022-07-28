«Партизан» объявил об уходе Зделара. По полузащитнику вёл переговоры ЦСКА
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«Партизан» в своих социальных сетях объявил об уходе полузащитника клуба Саши Зделара. Пресс-служба не сообщила, в какой команде футболист продолжит карьеру. По переходу капитана сербского клуба вёл переговоры ЦСКА.
Ранее появилась информация, согласно которой клубы договорились о трансфере 27-летнего сербского футболиста. Сообщалось, что в ближайшее время игрок должен приехать в Москву, чтобы уладить последние формальности.
Зделар принял участие в 197 матчах за «Партизан», забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. В составе клуба футболист дважды становился обладателем Кубка Сербии. Ранее Саша выступал в составе «Олимпиакоса», «Мальорки» и других команд. С 2016 года полузащитник вызывается в сборную Сербии.
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