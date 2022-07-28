Станислав Черчесов назвал причину поражения «Ференвароша» в первом матче со «Слованом»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал причину поражения в первом матче второго раунда квалификационной стадии Лиги чемпионов со «Слованом».



«В первом матче мы играли дома, вели 1:0 за пять минут до конца ― тогда никаких сомнений не было… Но в конце пропустили два гола. И у нас, и у соперника были игроки, которые могли решить исход матча индивидуально. У «Слована» есть бывшие футболисты «Милана», национальных сборных. В домашней игре мы поплатились за пятиминутную расслабленность, но сделали выводы. Если после первого гола в первой игре мы потеряли концентрацию, то вчера пропустили гол, но взяли мяч под контроль и забили ещё два.



Это урок, что на уровне международных матчей накал и насыщение игры совершенно другие. В первой встрече мы сделали перестановки, которые нам не помогли. Зато вчера я сделал только одну замену, потому что в такой матч сложно входить: старался по минимуму влиять на игру, чтобы не нарушать баланс», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Вчера «Ференцварош» обыграл «Слован» со счётом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря вчерашней победе подопечные Черчесова вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.