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Фернандес: зимой я пересекался с Бальбуэна. Тогда мог представить, что окажусь в «Динамо»

Фернандес: зимой я пересекался с Бальбуэна. Тогда мог представить, что окажусь в «Динамо»
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Новичок «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал переход в московский клуб и рассказал о своём отношении к экс-защитнику бело-голубых Фабиану Бальбуэна.

«Решение о переезде далось более-менее легко. Думаю, сначала решиться было сложно, но в то же время я прекрасно понимал, что это гигантский шаг в моей карьере. «Динамо» — очень важный клуб в этой стране, и я постараюсь соответствовать его высокому уровню.

Зимой я пересекался в сборной с Бальбуэна. Конечно, тогда мог представить, что окажусь в «Динамо». Он был очень важным игроком здесь. Надеюсь, однажды он вернётся сюда. Знаю, что как-то раз Фабиан добирался до России три дня. Больших путешествий я не боюсь. К счастью, у меня уже есть опыт», — сказал Фернандес в интервью клубной пресс-службе.

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