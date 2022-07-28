ЦСКА намекнул на трансферы четырёх новых футболистов

ЦСКА в своих социальных сетях выпустил специальный видеоролик с участием главы селекционного отдела ЦСКА Андрея Мовсесьяна. В ролике можно найти намёк на трансферы четырёх новых футболистов.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали трансфера чилийского полузащитника Виктора Фелипе Мендеса. Также стало известно, что 27-летний бразильский крайний защитник «Интернасьонала» Мойзес, который ранее сообщал о договорённости по поводу перехода в ЦСКА, вылетел из Бразилии. Третьим трансфером должен стать полузащитник Саша Зделар, об уходе которого объявил «Партизан».
Напомним, матч второго тура РПЛ ЦСКА – «Сочи» завершился победой московской команды с крупным счётом – 3:0. На 36-й минуте Хесус Медина забил с паса Карраскаля, затем отличился сам Хорхе после диагонали от Игоря Акинфеева, а в концовке встречи Медина оформил дубль.
- 28 июля 2022
-
16:54
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:28
-
16:22
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:40
-
15:16
-
15:12
-
14:47
-
14:37
-
14:36
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
13:52
-
13:47
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
12:44
-
12:30
-
12:27
-
12:23
-
12:07
-
12:02