ЦСКА намекнул на трансферы четырёх новых футболистов

ЦСКА в своих социальных сетях выпустил специальный видеоролик с участием главы селекционного отдела ЦСКА Андрея Мовсесьяна. В ролике можно найти намёк на трансферы четырёх новых футболистов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали трансфера чилийского полузащитника Виктора Фелипе Мендеса. Также стало известно, что 27-летний бразильский крайний защитник «Интернасьонала» Мойзес, который ранее сообщал о договорённости по поводу перехода в ЦСКА, вылетел из Бразилии. Третьим трансфером должен стать полузащитник Саша Зделар, об уходе которого объявил «Партизан».



Напомним, матч второго тура РПЛ ЦСКА – «Сочи» завершился победой московской команды с крупным счётом – 3:0. На 36-й минуте Хесус Медина забил с паса Карраскаля, затем отличился сам Хорхе после диагонали от Игоря Акинфеева, а в концовке встречи Медина оформил дубль.