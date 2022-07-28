Новичок ЦСКА Мендес: для меня мечта быть здесь

Новичок московского ЦСКА, чилийский полузащитник Виктор Фелипе Мендес дал первое интервью после перехода в команду.



«Очень рад быть здесь, для меня это правда мечта.



В клубе меня очень хорошо встретили, я благодарен клубу за гостеприимство.



Переговоры были сложными, но затем они продвинулись. Я надеюсь, мой переход откроет двери в ЦСКА для других чилийских игроков



Знаю, что здесь играл Марк Гонсалес и что он становился чемпионом. И я пришёл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Последние сезоны в Чили были для меня удачными, и то же самое я собираюсь показать здесь.



Считаю себя техничным игроком, в последнее время больше играл на атаку: забивал голы, отдавал голевые передачи», — рассказал Мендес пресс-службе клуба.

Новость по теме Новичок ЦСКА Мендес выбрал игровой номер