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Новичок ЦСКА Мендес: для меня мечта быть здесь

Новичок ЦСКА Мендес: для меня мечта быть здесь
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Новичок московского ЦСКА, чилийский полузащитник Виктор Фелипе Мендес дал первое интервью после перехода в команду.

«Очень рад быть здесь, для меня это правда мечта.

В клубе меня очень хорошо встретили, я благодарен клубу за гостеприимство.

Переговоры были сложными, но затем они продвинулись. Я надеюсь, мой переход откроет двери в ЦСКА для других чилийских игроков

Знаю, что здесь играл Марк Гонсалес и что он становился чемпионом. И я пришёл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Последние сезоны в Чили были для меня удачными, и то же самое я собираюсь показать здесь.

Считаю себя техничным игроком, в последнее время больше играл на атаку: забивал голы, отдавал голевые передачи», — рассказал Мендес пресс-службе клуба.

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