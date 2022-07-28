Черчесов рассказал, почему «Ференцварош» не будет подписывать Дзюбу и Оздоева

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему клуб не будет подписывать форварда Артёма Дзюбу и полузащитника Магомеда Оздоева. Оба в настоящее время являются свободными агентами.



«Что касается усиления, работаем по принципу: то, что наше ― наше. Стараемся сделать так, чтобы игроки прибавляли по отдельности и вместе с командой. Но трансферное окно открыто, поэтому всякое может быть. Кто знает ― может, завтра нашего игрока захотят купить. Но трансфера ради трансфера не будет.



Дзюба и Оздоев? Когда такие игроки свободны, то СМИ всегда будут отправлять их ко мне. Тем более что я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели. Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, а Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.