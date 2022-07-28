Станислав Черчесов ответил на вопрос, ощущает ли в Венгрии поддержку из России
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Главный тренер венгерского клуба «Ференцварош», ранее возглавлявший сборную России Станислав Черчесов рассказал, чувствуется ли во время его работы в Венгрии поддержка из России.
«Ощущаю ли поддержку из России? Понятно, что хочешь ― не хочешь, а что-то читаешь, видишь заголовки, ваш сайт тоже выскакивает (смеётся). Футбол никуда не скроешь. Бывает и критика, и похвала ― нормальное явление», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, 58-летний специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. 20 декабря прошлого года Черчесов возглавил венгерский футбольный клуб «Ференцварош» из Будапешта. Команда оформила «золотой дубль», выиграв чемпионат Венгрии и Кубок страны.
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