Игонин предположил, почему Оздоев решил продолжить карьеру в турецком «Фатих Карагюмрюке»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал переход полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк». 29-летний россиянин перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента.



«Думаю, если бы были действительно интересные и хорошие предложения — из первой тройки российского чемпионата — то, наверное, не было бы смысла уезжать. Если это не так, то вполне возможно, что Турция — неплохой вариант для футболиста. Здесь же ещё важно само желание продолжать карьеру, посмотреть мир.



Самый главный вопрос — заинтересованность других клубов. Видимо, она был не такой сильной», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.