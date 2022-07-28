Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин предположил, почему Оздоев решил продолжить карьеру в турецком «Фатих Карагюмрюке»

Игонин предположил, почему Оздоев решил продолжить карьеру в турецком «Фатих Карагюмрюке»
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал переход полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк». 29-летний россиянин перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента.

«Думаю, если бы были действительно интересные и хорошие предложения — из первой тройки российского чемпионата — то, наверное, не было бы смысла уезжать. Если это не так, то вполне возможно, что Турция — неплохой вариант для футболиста. Здесь же ещё важно само желание продолжать карьеру, посмотреть мир.

Самый главный вопрос — заинтересованность других клубов. Видимо, она был не такой сильной», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Источник: Оздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022