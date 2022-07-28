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«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
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Сёмин: Вендел, Захарян и Карраскаль будут претендовать на звание лучшего игрока чемпионата

Сёмин: Вендел, Захарян и Карраскаль будут претендовать на звание лучшего игрока чемпионата
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, от каких футболистов ждёт яркого сезона.

«Сезон только начался, пока не все игроки успели проявить себя. Но футбол мы видим красивый, зрелищный. Есть футболисты, которые определяют результат на поле.

Вендел, Захарян и Карраскаль будут претендовать на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сезона. От Захаряна жду большого скачка вперед. Он уже может становиться лидером всего чемпионата», — сказал Семин в интервью Sport24.

Напомним, после побед в матчах с екатеринбургским «Уралом» и «Сочи» ЦСКА набрал шесть очков и лидирует в Российской Премьер-Лиге после двух стартовых туров.

В пятницу, 29 июля, состоится следующий матч чемпионата России — «Урал» в Екатеринбурге примет «Краснодар».

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