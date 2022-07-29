Финал Евро-2022 установит рекорд посещаемости для женских и мужских чемпионатов Европы

Во время финала женского чемпионата Европы по футболу 2022 года будет установлен новый рекорд посещаемости. Ожидается, что встречу посетят около 87 000 человек. Финал пройдёт в воскресенье, 31 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).



Если прогнозы оправдаются, то будет установлен рекорд посещаемости для финалов женских и мужских чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд был установлен на финале чемпионата Европы 1964 года. Тогда встречу мужских команд, проходивших в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу», посетили 79 115 человек. В финале того турнира встретились команды Испании и СССР.



В финале женского чемпионата Европы сыграют сборные Германии и Англии. Немки в полуфинале обыграли француженок со счётом 2:1. А англичанки в матче 1/2 финала разгромили шведок (4:0).

У каких футболистов самые огромные отступные?