Джикия оплатил протез для 6-летней девочки из Саратовской области

28-летний российский защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия отметился добрым поступком, оплатив жизненно необходимый протез для шестилетней девочки из Саратовской области. Об этом сообщается на официальном сайте фонда «Спартак-детям».
Всего через несколько часов после открытия сбора на активный протез кисти ПР0 CYBI-F стоимостью около 190 тыс. рублей для шестилетней Сони из посёлка Светлый Саратовской области Георгий оставил комментарий под постом в одной из социальных сетей: «Сбор закрыл».
«Дорогая Софья, от всей души хочу пригласить тебя на стадион, на нашу домашнюю игру. Хочу, чтобы ты лично поддержала футбольный клуб «Спартак». А после игры познакомимся лично и обещаю, что сделаю еще один крутой подарок специально для тебя!», — сообщил Джикия в видеообращении к девочке в одной из социальных сетей.
Мама девочки, получившая радостную новость в свой же день рождения, не смогла поверить в случившееся: «Мы очень счастливы и благодарны капитану «Спартака» Георгию Джикии! Нет слов, чтобы описать эмоции всей нашей семьи сейчас, ведь главная мечта Сони сбылась! А для меня как для матери это лучший на свете подарок в День рождения».
Напомним, Джикия стал игроком московского «Спартака» в январе 2017 года, перейдя из пермского «Амкара» за € 2,35 млн. В составе красно-белых он провёл уже 174 официальных матча. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.
Джикия отбил болельщика у стюардов после матча с «Краснодаром».
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