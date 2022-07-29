Жигулёв – о событиях после 24 февраля: в Польше были одни новости, в России — другие

26-летний российский полузащитник Илья Жигулёв, ранее выступавший за польский «Заглембе», рассказал о своём отношении к политике.

«Каким был мой день 24 февраля? Проснулся, пошел завтракать. Жена и ребёнок еще спали, а мне надо было на тренировку уезжать. Зашел в социальные сети, почитал новости — и всё увидел. Первые мысли — удивление, непонимание и шок. Я всегда был далек от политики. Раньше. После всего этого стал больше интересоваться. Но это сложно: в Польше были одни новости, в России — другие, в третьей стране — третьи. Очень много информации.

Чтобы разобраться в ситуации стал спрашивать у старших, у родителей. Отец очень многое знает, активно интересуется политикой. К этому я ещё смотрел различную информацию. Изучал, что говорят у нас, а что — там. Сравнивал.

Какое мнение сложилось? Я пока не настолько в этом разбираюсь. Есть люди, которые знают всю эту ситуацию начиная с 2014 года, понимают внутренние процессы. Я же не знаю, что было 8 лет назад. Поэтому сложно сказать», — приводит слова Жигулёва «Матч ТВ».

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