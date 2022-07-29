Эйден Макгиди выбыл на два месяца из-за травмы связок

Ирландский полузащитник «Хиберниан» Эйден Макгиди выбыл на два месяца из-за травмы, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Макгиди получил травму связок. Именно по причине этой травмы он пропустил ключевой отрезок сезона в «Сандерленде», после чего уехал в чемпионат Шотландии.
В России ирландский полузащитник известен по выступлениям за московский «Спартак». Макгиди перешёл в стан красно-белых в августе 2010 года из шотландского «Селтика» за € 12 млн. В январе 2014 года Эйден покинул «Спартак», перейдя за € 2 млн в английский «Эвертон».
За время карьеры Макгиди также успел поиграть за «Шеффилд Уэнсдей», «Престон Норт Энд» и «Чарльтон Атлетик». С 2004 по 2017 год футболист вызывался в сборную Ирландии, за которую успел провести 92 матча.
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