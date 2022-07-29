Президент «Сельты» прокомментировал трансфер футболиста, осуждённым за изнасилование

Президент «Сельты» Карлос Моуринью прокомментировал трансферную ситуацию с нападающим Санти Миной.

«Он нанёс нам серьёзный ущерб. У него были предложения от двух команд, и он их не принял. Я не хочу платить ему зарплату до конца его контракта здесь», — цитирует Моуринью Marca.

Напомним, нападающий, которого «Сельта» безуспешно просила не возвращаться к тренировкам, чтобы не портить свой имидж, работал на поле вместе с Денисом Суаресом, Франко Серви и Джозефом Айду под руководством тренера по физподготовке Педро Докампо, так как остальная часть команды находится в турне по США.



1 июля «Сельта» предоставила ему дополнительный отпуск на 15 дней, чтобы избежать его возвращения в состав, и они пытались продлить этот срок после того, как Мина исключил возможность перехода в аренду в «Арис» из Салоники (Греция).



Ранее футболист был обвинён в изнасиловании девушки, которое произошло в 2017 году. Девушка отказывалась вступать в интимную связь с Миной, но это не остановило игрока. После случившегося пострадавшая испытывает психологические проблемы.