Антонио Рюдигер мог перейти в «Реал» в 2016 году

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер мог перейти в столичный клуб ещё в 2016 году, сообщил его агент Сар Сенези.
«Контакт был напрямую с «Реалом». Сложностей в переговорах не возникло, так как мы контактировали с клубом с 2016 года. Интерес материализовался в 2019 году до того, как «Челси» запретили трансферы, и Антонио не хотел форсировать переход из уважения к официальным лицам лондонского клуба. «Челси» не смог найти ему замену вовремя», — приводит слова Сенези Marca.
Напомним, 29-летний Рюдигер перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав с командой контракт на пять лет. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
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