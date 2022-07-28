«Барселона» объявила о договорённости по трансферу Кунде
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Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что клуб договорился с «Севильей» о трансфере защитника Жюля Кунде. Пока речь идёт лишь о договорённости, контракт не подписан.
«Достигнута принципиальная договорённость по трансферу Кунде», — сообщила пресс-служба «Барселоны».
23-летний Кунде — воспитанник «Бордо». За французскую команду защитник в 70 матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В 2019 году Жюль перешёл в «Севилью» и с тех пор отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх. Соглашение между сторонами истекает через два года.
В июне 2021 года Кунде впервые сыграл за сборную Франции. На счету защитника 11 матчей за команду, в которых он заработал по одной жёлтой и красной карточке.
Новость по теме«Барселона» договорилась с «Севильей» о переходе Кунде
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