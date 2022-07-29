Попп: ничего лучше финала с Англией на 90-тысячном «Уэмбли» не придумаешь
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Нападающая сборной Германии Александра Попп прокомментировала выход своей национальной команды в финал женского чемпионата Европы.
«Я не могу выразить это словами. Мы сыграли безумную игру и выбросили все эмоции на поле. Ни одна душа не рассчитывала на нас. Сейчас мы столкнёмся с Англией в финале на 90-тысячном «Уэмбли» — ничего лучше не может быть. Это была наша мечта, которую мы осуществили.
Я ощущаю большое предвкушение — это лучшее чувство в моей жизни. Уверенность в себе мы застолбили. Команда, партнёры подталкивают меня в спину, радуются вместе со мной после рассказа о моих усилиях. Из этого я могу черпать энергию», — цитирует футболистку TZ.
Немецкие фанаты празднуют выход сборной в финал женского Евро
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