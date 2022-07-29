Вратарь женской сборной Германии: мы не рассчитывали, что дойдём до финала

Вратарь сборной Германии Мерле Фромс прокомментировала выход своей национальной команды в финал женского чемпионата Европы.
«Вся команда сражалась превосходно. Мы правильно всё делали в обороне, мы правильно атаковали. Мы сражались до конца. Мы хотели большего, забивали в ворота соперника и последовательно защищались у своих. Конечно, после свистка хлынули слёзы радости. Это уникальный опыт. Перед турниром мы не рассчитывали, что дойдём до финала.
Чистая гордость за это выступление, за этих женщин-игроков, за то, как мы справились с трудностями. Мы очень много работали. Мы стали командой, которая поддерживает друг друга повсюду. У нас была большая готовность женщин-игроков, каждая из которых работает над своими минусами. Только так может произойти что-то подобное», — цитирует футболистку TZ.
Немецкие фанаты празднуют выход сборной в финал женского Евро
- 29 июля 2022
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