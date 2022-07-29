«Бездарно и непонятно». Наталушко — о падении «Ротора» из РПЛ в ФНЛ-2

Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко поделился впечатлениями от выступления волгоградского «Ротора» в прошлом сезоне ФНЛ. Команда вылетела во второй дивизион.



«Перестал за «Ротором» следить. В РПЛ ещё смотрел, сейчас — нет. Один из самых больших бюджетов у «Ротора» был в Первой лиге, а игры никакой. Результат — ни о чём.Так всё бездарно и непонятно. Мне показалось, что и команды как таковой там не было. Моё мнение: современный футбольный менеджмент — враг футбола в России», — сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Напомним, Сергей Наталушко в 2000 году стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата России (39 лет и 247 дней).



