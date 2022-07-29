Защитник «Алании» Коротков рассказал о форвардах, с которыми сложно играть

Защитник Александр Коротков, сейчас выступающий за «Аланию», рассказал о позиции, на которой он выступал в юности.

«Уверен, всем защитникам тоже хочется забивать голы и отдавать голевые передачи. Подобные действия радуют каждого футболиста вне зависимости от его позиции. В самом начале своей карьеры я играл и центрального нападающего, и левого крайнего, и правого крайнего, но в «Зените» из меня стали делать уже защитника. В защите могу сыграть на любой позиции. Забивать и ассистировать тоже люблю, как по мне, голевые отдавать приятнее.

Сложно объективно судить, кто самый сильный форвард в России, я смотрю с позиции крайнего защитника один на один. Большинство команд в Первой лиге играют, просто выбивая мяч вперёд и надеясь на борьбу. Оценивать борцовские навыки форвардов не буду. Однако уровень нападающих всё равно чувствуется. Фамейе, Гурциев, Кобесов ― футболисты нападения, которые сейчас играют в Премьер-Лиге, перебравшись из Первой лиги, это же о чём-то говорит? Помню, играл против Эльдарушева на фланге, тоже, кстати, было непросто», — цитирует игрока пресс-служба владикавказского клуба.