Воспитанник «Зенита» Коротков: никогда не был фанатом сине-бело-голубых

Воспитанник «Зенита» Александр Коротков, сейчас выступающий за «Аланию», рассказал о своём отношении к санкт-петербургскому клубу.

«Честно скажу, никогда не был фанатом «Зенита», но хотел играть в родном городе, в родной команде. Я понимал, что у них есть единственная сильная академия в Санкт-Петербурге, в планах было дойти до определённого уровня и показать себя, чтобы в дальнейшем появились варианты развития карьеры. Вообще, моя мечта — играть в Европе. Если придёт предложение от «Зенита», то не уверен, что смогу сказать твёрдое «да».

Сейчас сложновато постоянно быть в Сети, так как постоянно приходится задействовать VPN. Но иногда захожу, слежу за близкими и знакомыми людьми, это интересно. Порой хочется что-то запостить, показать, как у тебя складываются дела. Но я точно не зависимый от социальных сетей человек. Слежу за экранным временем и урезаю его, если слишком много пользуюсь телефоном. Также важно следить за своим зрением и не испортить его, для футболиста это очень важно», — цитирует игрока пресс-служба клуба.