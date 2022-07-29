Дмитрий Кузнецов высказался о сербском новичке ЦСКА Саше Зделаре

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о сербском новичке красно-синих Саше Зделаре, который накануне перешёл из «Партизана». Он прокомментировал сильные качества футболиста.



«Если ЦСКА за ним следил, значит, он что-то из себя представляет. Давайте посмотрим. Он был подписан не сразу, когда у нас уже чемпионат начался. Как он вольётся в командную игру — это для меня неизвестно.



Зделар выполняет большой объём работы и много бегает? Главное, чтобы он правильно бегал и приносил пользу. Чтобы коэффициент полезного действия был большой. Главное — не бегать, а полезно действовать: отдавать, забивать, приносить пользу. Если он бегает, значит, больше на оборону. Надо искать применение Кучаеву, Мухину — это хорошая конкуренция», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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