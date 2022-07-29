Сергей Силкин объяснил, почему не считает «Динамо» фаворитом в матче с «Факелом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему не считает команду фаворитом в предстоящем матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».



«Из всех команд, которые вошли в РПЛ в этом году, «Факел» нравится больше всех. Я смотрел две игры, и команда очень хорошая. С учётом того, что будут играть дома, а народу там ходит полным-полно, говорить о том, что фаворит «Динамо», я бы не стал. Здесь 50 на 50.



Они играют смело, не боятся играть. «Факел» играл в Грозном, тренер сказал: «Мы будем играть в футбол». Они играли в футбол на самом деле. Команда играющая. Если такой команде дать свободу, то она может шороху навести. Однако если сыграть с ней правильно, то по плечу «Динамо» привезти оттуда очки», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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