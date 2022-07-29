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Лондонский «Арсенал» планирует избавиться от трёх вратарей этим летом

Лондонский «Арсенал» планирует избавиться от трёх вратарей этим летом
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Лондонский «Арсенал» планирует избавиться от трёх вратарей в текущее трансферное окно.

Немецкий вратарь Бернд Лено ведёт переговоры о переходе в «Фулхэм». Стороны уже согласовали сумму трансфера в € 9,5 млн, сообщает The Sun.

Исландский вратарь Рунар Рунарссон уйдёт в датский «Копенгаген», заявляет издание mbl.is.

Англичанин Артур Оконкво будет отдан в аренду, сообщает журналист Чарльз Уотт в своём «твиттере».

В результате этих трансферов англичанин Аарон Рамсдейл и американец Мэтт Тёрнер останутся двумя главными голкиперами команды Микеля Артеты. Таким образом, за третье место будут бороться вратари молодёжной команды «Арсенала» до 21 года Карл Хейн и Джеймс Хиллсон.

В прошедшем розыгрыше английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 69 очков и закончил сезон на пятой позиции, позволяющей сыграть в Лиге Европы.

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