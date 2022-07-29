Лондонский «Арсенал» планирует избавиться от трёх вратарей этим летом

Лондонский «Арсенал» планирует избавиться от трёх вратарей в текущее трансферное окно.
Немецкий вратарь Бернд Лено ведёт переговоры о переходе в «Фулхэм». Стороны уже согласовали сумму трансфера в € 9,5 млн, сообщает The Sun.
Исландский вратарь Рунар Рунарссон уйдёт в датский «Копенгаген», заявляет издание mbl.is.
Англичанин Артур Оконкво будет отдан в аренду, сообщает журналист Чарльз Уотт в своём «твиттере».
В результате этих трансферов англичанин Аарон Рамсдейл и американец Мэтт Тёрнер останутся двумя главными голкиперами команды Микеля Артеты. Таким образом, за третье место будут бороться вратари молодёжной команды «Арсенала» до 21 года Карл Хейн и Джеймс Хиллсон.
В прошедшем розыгрыше английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 69 очков и закончил сезон на пятой позиции, позволяющей сыграть в Лиге Европы.
- 29 июля 2022
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