Клубы РПЛ хотят получать спонсорские деньги от лиги в течение сезона

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что клуб поднял вопрос о распределении средств от контрактов лиги со спонсорами в соответствии с графиком, который уже есть у РПЛ. По словам Асхабадзе, как минимум три-четыре команды эту инициативу поддерживают.
«Для таких небольших клубов, как «Факел», очень важно получать средства в соответствии с графиком, который подписан у РПЛ со спонсорами. Если хотя бы раз в квартал получать доходы, которые лига уже имеет в соответствии с контрактами, то такая система позволит клубам правильно подходить к данной теме с финансовой точки зрения. Мы уже подняли этот вопрос, надеемся в ближайшее время получить конкретику. Борьбы никакой нет – руководство лиги относится к этому вопросу с пониманием. Не могу говорить за всех, но, думаю, как минимум три-четыре, а может, и пять клубов эту историю поддерживают и поддержат её до конца», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 29 июля 2022
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