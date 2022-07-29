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Клубы РПЛ хотят получать спонсорские деньги от лиги в течение сезона

Клубы РПЛ хотят получать спонсорские деньги от лиги в течение сезона
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что клуб поднял вопрос о распределении средств от контрактов лиги со спонсорами в соответствии с графиком, который уже есть у РПЛ. По словам Асхабадзе, как минимум три-четыре команды эту инициативу поддерживают.

«Для таких небольших клубов, как «Факел», очень важно получать средства в соответствии с графиком, который подписан у РПЛ со спонсорами. Если хотя бы раз в квартал получать доходы, которые лига уже имеет в соответствии с контрактами, то такая система позволит клубам правильно подходить к данной теме с финансовой точки зрения. Мы уже подняли этот вопрос, надеемся в ближайшее время получить конкретику. Борьбы никакой нет – руководство лиги относится к этому вопросу с пониманием. Не могу говорить за всех, но, думаю, как минимум три-четыре, а может, и пять клубов эту историю поддерживают и поддержат её до конца», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

«В «Спартаке» есть основной акционер, мы же пытаемся зарабатывать». Интервью с Асхабадзе «В «Спартаке» есть основной акционер, мы же пытаемся зарабатывать». Интервью с Асхабадзе
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