Роналду оставил комментарий под постом фанатского аккаунта «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оставил смеющиеся смайлики под фотографией в фанатском аккаунте мадридского «Атлетико» в одной из социальных сетей, на которой изображён баннер с надписью «Роналду здесь не рады».
Напомним, интерес к португальцу приписывают «Атлетико». Баннер на матче — не единственный случай протеста фанатов «матрасников» против перехода форварда в испанский клуб. Ранее на одном из сайтов была создана петиция болельщиков «Атлетико» с призывом ни в коем случае не прибегать к услугам игрока.
Также ранее стало известно, что Криштиану Роналду пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет в основном дублирующий состав манкунианцев.
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- 29 июля 2022
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