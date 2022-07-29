Асхабадзе прокомментировал поездку Нагучева в Воронеж. Журналист критиковал арену «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал поездку Романа Нагучева в Воронеж.

«Мы ждём всех в гости. Роман приедет, надеюсь, полноценно отработает. Естественно, докопаться до всего можно, но мы не боимся – мы честны и говорим обо всём заранее. Здесь нет самодуров, которые утверждают, что у нас новейший стадион, построенный перед чемпионатом мира, который просто пришёл в такую негодность. Нет, мы говорим, что стадион, конечно же, старенький. Это было представлено не в том свете, как есть на самом деле. Те фотографии, которые Роману прислали (потому что его здесь не было), были сделаны после последнего домашнего матча, когда уже проводились определённые работы. Конечно, тогда стадион представлял собой не очень красивую картину. Сейчас же всё совершенно по-другому, и уровень, который реален в рамках возможности данной инфраструктуры, достаточно высокий. Это было оценено всеми комиссиями. У меня нет никакого желания и даже мысли на кого-то за что-то обижаться», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.