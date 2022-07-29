Каррера: если Миранчуку придётся уйти из «Аталанты», то «Торино» — лучший выбор

Бывший главный тренер московского «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера прокомментировал возможный трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».
«Я думаю, что если ему придется уйти из «Аталанты», то «Торино» — лучший выбор, в том числе и потому, что игра Юрича напоминает игру Гасперини! Главное для Алексея — это постоянство в матчах!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что «Торино» заинтересован в переходе футболиста.
В прошлом сезоне 26-летний Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год, в сезоне-2016/2017 привёл красно-белых к победе в чемпионате России. Следующими местами его работы стали афинский АЕК и итальянский «Бари». В данный момент 58-летний специалист не возглавляет ни один клуб.
- 29 июля 2022
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