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Каррера: если Миранчуку придётся уйти из «Аталанты», то «Торино» — лучший выбор

Каррера: если Миранчуку придётся уйти из «Аталанты», то «Торино» — лучший выбор
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Бывший главный тренер московского «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера прокомментировал возможный трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Я думаю, что если ему придется уйти из «Аталанты», то «Торино» — лучший выбор, в том числе и потому, что игра Юрича напоминает игру Гасперини! Главное для Алексея — это постоянство в матчах!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что «Торино» заинтересован в переходе футболиста.

В прошлом сезоне 26-летний Миранчук принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год, в сезоне-2016/2017 привёл красно-белых к победе в чемпионате России. Следующими местами его работы стали афинский АЕК и итальянский «Бари». В данный момент 58-летний специалист не возглавляет ни один клуб.

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