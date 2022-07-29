«Раньше делать ничего было нельзя». Гендир «Факела» – о реконструкции стадиона

На стадионе «Факела» пришлось исправлять недочёты в кратчайший срок, потому что иначе сделать было нельзя, рассказал генеральный директор клуба Роман Асхабадзе.

«Раньше ничего нельзя было делать. Если команда играет на стадионе, уже имеющим лицензию ФНЛ, то нельзя выехать с него и начать какие-то работы. По регламенту мы обязаны играть на этом стадионе, поэтому мы ждали последнего матча и были готовы в сжатые сроки проводить все необходимые работы по устранению замечаний.



Когда к нам приехала комиссия РФС, у нас на руках уже были все контракты. Стадион не является собственностью клуба – он находится в управлении у профильного департамента правительства. Они и подписали заранее договора с подрядчиками, выделили средства по финансовому обеспечению проекта и гарантиям. РФС, увидев все эти документы, подтверждающие состоятельность, дал нам срок на устранение всех замечаний. В рамках этого срока всё было устранено.



Были опасения, что могут и не успеть всё сделать в срок. Это же подрядчики, их оплот – это люди, а значит, есть человеческий фактор. Сроки могут сдвинуться из-за логистики, особенно в нынешних обстоятельствах. Было очень много оборудования, которое не производилось в России ― та же система СКУД. Так что спасибо всем, кто участвовал в процессе, что всё было сделано вовремя», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Отметим, что «Факел» не сразу получил лицензию стадиона, позволяющую принимать матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Полное интервью с Романом Асхабадзе читайте здесь: