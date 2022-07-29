Асхабадзе ответил на вопрос о принципиальности игр со «Спартаком» и «Ростовом» Карпина
Поделиться
Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе не считает матчи со «Спартаком» и «Ростовом» Валерия Карпина принципиальными для себя. Ранее функционер работал в московском клубе вместе с наставником донской команды.
«Матч со «Спартаком» для меня не принципиальный. Все игры одинаковые. Игра с «Ростовом» Валерия Карпина? С «Ростовом» или кем-то ещё – неважно. Принципиальность соперничества может отличаться только с точки зрения интереса к нему со стороны болельщиков», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Напомним, воронежский «Факел» впервые за 21 год вернулся в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). Завтра, 30 июля, команда проведёт первый домашний матч в турнире с московским «Динамо».
Полное интервью с Романом Асхабадзе читайте здесь:
Комментарии
- 29 июля 2022
-
18:46
-
18:42
-
18:30
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:40
-
17:40
-
17:39
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:05
-
17:03
-
16:53
-
16:49
-
16:35
-
16:28
-
16:21
-
16:18
-
16:15
-
16:01
-
15:52
-
15:50
-
15:40
-
15:28
-
15:24
-
14:54
-
14:52
-
14:48
Партнерский контент