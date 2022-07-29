Асхабадзе ответил на вопрос о принципиальности игр со «Спартаком» и «Ростовом» Карпина

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе не считает матчи со «Спартаком» и «Ростовом» Валерия Карпина принципиальными для себя. Ранее функционер работал в московском клубе вместе с наставником донской команды.

«Матч со «Спартаком» для меня не принципиальный. Все игры одинаковые. Игра с «Ростовом» Валерия Карпина? С «Ростовом» или кем-то ещё – неважно. Принципиальность соперничества может отличаться только с точки зрения интереса к нему со стороны болельщиков», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, воронежский «Факел» впервые за 21 год вернулся в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). Завтра, 30 июля, команда проведёт первый домашний матч в турнире с московским «Динамо».

Полное интервью с Романом Асхабадзе читайте здесь: