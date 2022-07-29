«Челси» пытается заполучить вундеркинда «Интера» Касадеи

Итальянский полузащитник «Интера» Чезаре Касадеи попал в сферу интересов лондонского «Челси». Талант игрока заинтересовал главного тренера синих Томаса Тухеля, и в ближайшее время клубы вступят в переговоры, сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио.



«Челси» продолжает набирать молодых дарований в свою команду – ранее клуб подписал 18-летнего воспитанника «Арсенала» Омари Хатчинсона, а в скором времени оформит переход 16-летнего Тайлера Диблинга из «Саутгемптона» за € 2 млн.



В данный момент миланский «Интер» находится перед выбором: ранее они хотели включить Касадеи в сделку по переходу защитника Глейсона Бремера из «Торино» с опцией выкупа. Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в € 1 млн.

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