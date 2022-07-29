«Краснодар» обыграл «Урал», у екатеринбуржцев 0 очков в 3 турах РПЛ
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Сегодня, 29 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге матчем местного «Урала» и «Краснодара» был дан старт 3-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче на 27-й минуте открыл Сергей Бородин, откликнувшись на передачу Эдуарда Сперцяна с углового. Во втором тайме у «Краснодара» забивал лишь Сперцян, дважды отличившись с 11-метровой отметки. В концовке встречи гол престижа у «Урала» записал на свой счёт Алексей Каштанов. Для команды из Екатеринбурга это первый гол в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» набрал четыре очка и занял промежуточно седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (0) — последний.
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