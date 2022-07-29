Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Ташаев перешёл в «Аланию»

28-летний полузащитник Александр Ташаев перешёл во владикавказскую «Аланию», сообщает пресс-служба клуба.
Контракт подписан по схеме «1+1», Ташаев выбрал 88-й номер.
Фото: ФК «Алания»
«Алания» выступает в Первой лиге, в прошлом сезоне команда заняла шестое место. Ей не хватило пяти очков до занявшего четвёртую строчку «СКА-Хабаровска» и попадания в переходные матчи.
Прошлый сезон Ташаев провёл в волгоградском «Роторе». Там полузащитник провёл 24 матча и отдал четыре голевые передачи.
Также он выступал в московских «Динамо» (82 игры, 10 голов, 17 результативных передач) и «Спартаке» (28 матчей и две голевые передачи).
Последний перед переходом в «Ротор» сезон-2020/2021 Ташаев провёл в аренде в казанском «Рубине» (восемь игр, результативными действиями не отметился).
- 29 июля 2022
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