Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Ташаев перешёл в «Аланию»

28-летний полузащитник Александр Ташаев перешёл во владикавказскую «Аланию», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт подписан по схеме «1+1», Ташаев выбрал 88-й номер.

Фото: ФК «Алания»

«Алания» выступает в Первой лиге, в прошлом сезоне команда заняла шестое место. Ей не хватило пяти очков до занявшего четвёртую строчку «СКА-Хабаровска» и попадания в переходные матчи.

Прошлый сезон Ташаев провёл в волгоградском «Роторе». Там полузащитник провёл 24 матча и отдал четыре голевые передачи.

Также он выступал в московских «Динамо» (82 игры, 10 голов, 17 результативных передач) и «Спартаке» (28 матчей и две голевые передачи).

Последний перед переходом в «Ротор» сезон-2020/2021 Ташаев провёл в аренде в казанском «Рубине» (восемь игр, результативными действиями не отметился).