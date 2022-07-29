«Где берут негодяев? Бездарности!» Канчельскис — о судьях матча «Урал» — «Краснодар»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал судейство в матче третьего тура РПЛ «Урал» — «Краснодар» (1:3).
«Смотрели матч «Урал» — «Краснодар» (обращается к журналисту. — Прим. «Чемпионата»)? Так судить — это позор. Я не знаю, они там глухие или слепые… Четыре судьи в поле и двое на VAR — шесть человек не видят, что мяч попал в руку. Они вообще издеваются над российским футболом! Вся страна видит, что мяч попадает в руку, а они — нет. Они кроты, что ли? Им очки подарить нужно или телевизоры! Таких судей нельзя подпускать к футболу! А потом они думают, что кто-то скажет про них хорошие слова… Где берут этих негодяев? Ни совести, ни чести нет. Просто бездарности!
А в моменте с пенальти в ворота Урала, где якобы было нарушение на Ионове… Позвали судью смотреть VAR — там же видно, что Помазун руки убирал, а Ионов сам падал. Шестеро котят — и все слепые, что ли? Их нужно дисквалифицировать лет на пять. Пускай где-нибудь во дворах судят! Может, там научатся судить!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 29 июля 2022
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