Непомнящий: у «Локомотива» отсутствует качественная последняя передача

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими впечатлениями от игры московского «Локомотива» в начале нового сезона РПЛ.
«На мой взгляд, реализация моментов не всегда соответствует статистике. С одной стороны, для того, чтобы поразить ворота соперника, требуется определённый уровень мастерства. И тут речь идёт не только о техническом оснащении, но и вопросах психологии, функциональной готовности — большом количестве факторов, которые влияют на действия в завершающей фазе. С другой, чтобы нанести решающий удар, его нужно подготовить. Как раз у «Локомотива» одна из главных проблем заключается в отсутствии качественной последней передачи», — рассказал Непомнящий в интервью RT.
После первых двух туров «железнодорожники» набрали два очка. Вничью завершились матчи с клубом «Пари Нижний Новгород» (1:1) и «Ростовом» (2:2).
В субботу, 31 июля, «Локомотив» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
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