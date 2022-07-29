В «Факеле» назвали ожидаемое количество зрителей на матче с «Динамо» в РПЛ

Глава пресс-службы «Факела» Павел Горячев рассказал, какое количество болельщиков ожидается на домашнем матче с «Динамо» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Это нельзя будет назвать аншлагом, потому что на северной трибуне один вход и мы не можем смешивать потоки болельщиков. К сожалению, на северной трибуне у нас заполнится только один сектор болельщиками «Динамо». Думаем, что на матч придет около 15-16 тысяч болельщиков.
Никогда ни один клуб и ни одна спортивная организация не сможет обезопасить себя от спекулянтов. Это просто невозможно. Любое массовое мероприятие — это всегда наличие спекулянтов. Мы никак не могли обезопасить себя, но я уверен на 100 процентов, что все проданные места будут заполнены. В этом нет сомнения", — приводит слова Горячева «Матч ТВ».
- 29 июля 2022
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