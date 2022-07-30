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«Челси» вышел из переговоров по Кунде, когда сделка была закрыта

«Челси» вышел из переговоров по Кунде, когда сделка была закрыта
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Лондонский «Челси» вышел из переговоров по французскому защитнику Жулю Кунде, когда сделка была полностью закрыта, сообщил спортивный директор «Севильи» Мончи.

«В прошлый четверг мы достигли устного соглашения с «Челси» и игроком. Когда сделка была полностью закрыта, в «Челси» возникли некоторые сомнения, и на выходных всё прекратилось. У нас было очень хорошее предложение», – рассказал Мончи в эфире телеканалу «Севильи».

Жюль выступал за «Севилью» с лета 2019 года. Он отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх.

По данным портала Transfermarkt, его трансфер в «Барселону» обошёлся каталонцам в € 50 млн.

Кунде является воспитанником «Бордо». За французскую команду защитник забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 70 матчах.

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