«Челси» вышел из переговоров по Кунде, когда сделка была закрыта

Лондонский «Челси» вышел из переговоров по французскому защитнику Жулю Кунде, когда сделка была полностью закрыта, сообщил спортивный директор «Севильи» Мончи.



«В прошлый четверг мы достигли устного соглашения с «Челси» и игроком. Когда сделка была полностью закрыта, в «Челси» возникли некоторые сомнения, и на выходных всё прекратилось. У нас было очень хорошее предложение», – рассказал Мончи в эфире телеканалу «Севильи».



Жюль выступал за «Севилью» с лета 2019 года. Он отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх.



По данным портала Transfermarkt, его трансфер в «Барселону» обошёлся каталонцам в € 50 млн.



Кунде является воспитанником «Бордо». За французскую команду защитник забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 70 матчах.

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