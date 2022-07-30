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Аяз Гулиев рассказал о своих проблемах со здоровьем на нервной почве

Аяз Гулиев рассказал о своих проблемах со здоровьем на нервной почве
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Российский полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал о проблемах со здоровьем на нервной почве во времена его игры в московском «Спартаке».

«Я настолько нервничал, что начало подводить здоровье. Постоянно кашлял, не мог даже нормально тренироваться. Ездил проверяться, но врачи не могли разобраться, что со мной. В итоге пришли к выводу, что в организме произошел сбой на нервной почве. Когда успокоился, все прошло само собой», – приводит слова Гулиева Sport24.

Гулиев — воспитанник московского «Спартака». Он также выступал за «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал». Футболист вызывался в молодёжные сборные всех возрастов. Новый контракт Гулиева с «Химками» будет действовать до конца сезона-2023/2024.

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