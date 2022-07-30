Камышев: Ларин сыграл опрелеляющую роль в воспитании целого поколения футболистов

Российский полузащитник подмосковных «Химок» Илья Камышев поделился мнением о деле о мошенничестве бывшего президента «Чертаново» Николая Ларина.



«Я ходил на последнее заседание по делу Николая Ларина как свидетель и поддерживаю все слова, сказанные ребятами. Думаю, никто не сомневается, что Ларин сыграл определяющую роль в воспитании целого поколения футболистов, которые сейчас играют во многих клубах РПЛ. Причём в воспитании не только как игроков, но и как личностей.

Что касается этих «мёртвых душ», то я уверен на 100%, что эти деньги он в карман себе не клал. Он просто нашёл выход из ситуации, и он уже давно это публично объяснил.



Могу сказать за себя: в «Чертаново» я не нуждался ни в чём. Приехал в 12-летнем возрасте и ни копейки своей не потратил. Вообще не знал, что это такое. Ни экипировка, ни одежда, ни еда. Билеты мне домой оплачивали раз в полгода. Родители приезжали, жили на базе. Представляю, сколько это стоит в Москве», – приводит слова Камышева «Матч ТВ».

Дело Ларина рассматривает Замоскворецкий суд. Ранее Ларин сообщил, что состоятся ещё несколько заседаний. На одном из них он хочет увидеть в качестве свидетеля тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.