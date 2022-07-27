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Умяров: кому-то выгодно засадить Ларина. Кому? Лучше у него спросить

Умяров: кому-то выгодно засадить Ларина. Кому? Лучше у него спросить
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о судебном процессе против экс-директора «Чертаново» Николая Ларина. По мнению Умярова, кто-то заинтересован в том, чтобы отправить Ларина в тюрьму.

«Количество людей на заседании не удивило, могло быть больше. Если бы суд был в 50 раз больше, можно было бы всю академию собрать.

Видите, кому-то, значит, выгодно засадить Николая Юрьевича. Кому он мог перейти дорогу? Не знаю, спросите у Николая Юрьевича», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дело Ларина рассматривает Замоскворецкий суд. Ранее Ларин сообщил, что состоятся ещё несколько заседаний. На одном из них он хочет увидеть в качестве свидетеля тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

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