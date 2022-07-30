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Матвей Сафонов: мы победили «Урал» достаточно заслуженно

Матвей Сафонов: мы победили «Урал» достаточно заслуженно
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Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги над «Уралом» (3:1).

«Безусловно, мы ждали эту победу. Надеялись, что сезон начнётся по-другому. Не с одного очка в двух матчах. Но в третьей игре победили достаточно заслуженно. Я думаю, что в первом тайме дали много моментов создать сопернику. Пришлось включиться в игру. Второй тайм, думаю, прошёл спокойнее, практически без моментов, не считая гола в конце игры.

Выполнили план тренерского штаба? Я думаю, что нет. Видно по количеству моментов, которые создали у наших ворот. Плюс видно, что у нас не получалось выходить низом, потому что план на игру был такой. Где-то приходилось играть в средние передачи, где-то, возможно, соперник нас хорошо прессинговал. И мы не могли найти варианта выйти из обороны. Иногда такое случается, но мы будем работать», – приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

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