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Керимов: Оздоеву не будет скучно в «Фатихе» — с некоторыми может говорить на русском

Керимов: Оздоеву не будет скучно в «Фатихе» — с некоторыми может говорить на русском
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Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался об уровне чемпионата Турции, а также выразил мнение, что полузащитнику Магомеду Оздоеву не будет скучно в клубе «Фатих Карагюмрюк».

«Чемпионат Турции примерно на одном уровне с чемпионатом России. Думаю, что 29 лет – возраст, который турок точно не пугает. При этом Оздоев и как игрок с опытом игры за сборную России интересен клубу. Магомеду точно не будет там скучно, потому что с несколькими игроками он спокойно может говорить на русском: помимо Отабека Шукурова, Николас тоже разговаривает на русском, а в России также играли Ахмед Муса, Джанер Эркин», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью Андрею Ирха.

Контракт Оздоева с турецким клубом рассчитан на два года.

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