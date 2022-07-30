Эксперт: «Фенербахче» хочет более статусного форварда. Фамилия Дзюбы не фигурирует

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб.

«Если Дзюба окажется в Турции — не удивлюсь. Потому что Турция идеально подходит его запросам, амбициям и желанию Артёма играть в хорошем чемпионате. Но меня немного смущает, что сейчас об этом почти не пишут. Когда «Фенербахче» кем-то интересуется или хочет кого-то подписать — об этом пишут во всех новостях и говорят каждый день безостановочно. Про Дзюбу говорили месяца полтора назад, потом – тишина. Подозреваю, что переговоры не продвинулись. Может, уже и завершились.



Дзюба был в Турции: очевидно, что переговоры были, но сейчас, думаю, их нет. «Фенербахче» ищет ещё одного нападающего. Если верить тому, что пишут, то главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш хочет более статусного форварда и фамилия Дзюбы там не фигурирует. Может быть, он до сих есть в списке четвёртым или пятым вариантом — не знаю», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью Андрею Ирха.