Эксперт по турецкому футболу предположил, какой клуб подошёл бы Дзюбе больше всего

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался о карьерных перспективах бывшего форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Какой команде Дзюба подошёл бы больше всего, чтобы при этом клуб мог удовлетворить его финансовые запросы? «Фенербахче». Там есть большой нападающий Сердар Дурсун, который в прошлом сезоне забил 15 голов. Дзюба сильнее его, просто старше. «Галатасарай» вполне мог бы на него претендовать, и Дзюба им бы подошёл, если бы они не подписали Сеферовича. У «Галатасарая» уже есть два форварда: Гомис и Сеферович — больше им такого плана форварды не нужны. «Бешикташ» тоже уже укомплектовал нападение, им нападающие не нужны», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью Андрею Ирха.