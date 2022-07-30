Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эксперт по турецкому футболу предположил, какой клуб подошёл бы Дзюбе больше всего

Эксперт по турецкому футболу предположил, какой клуб подошёл бы Дзюбе больше всего
Комментарии

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался о карьерных перспективах бывшего форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Какой команде Дзюба подошёл бы больше всего, чтобы при этом клуб мог удовлетворить его финансовые запросы? «Фенербахче». Там есть большой нападающий Сердар Дурсун, который в прошлом сезоне забил 15 голов. Дзюба сильнее его, просто старше. «Галатасарай» вполне мог бы на него претендовать, и Дзюба им бы подошёл, если бы они не подписали Сеферовича. У «Галатасарая» уже есть два форварда: Гомис и Сеферович — больше им такого плана форварды не нужны. «Бешикташ» тоже уже укомплектовал нападение, им нападающие не нужны», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью Андрею Ирха.

Как там переезд Дзюбы в Европу? Один вариант по-прежнему очень актуален Как там переезд Дзюбы в Европу? Один вариант по-прежнему очень актуален
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022