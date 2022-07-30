Эксперт по турецкому футболу предположил, какой клуб подошёл бы Дзюбе больше всего
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Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказался о карьерных перспективах бывшего форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Какой команде Дзюба подошёл бы больше всего, чтобы при этом клуб мог удовлетворить его финансовые запросы? «Фенербахче». Там есть большой нападающий Сердар Дурсун, который в прошлом сезоне забил 15 голов. Дзюба сильнее его, просто старше. «Галатасарай» вполне мог бы на него претендовать, и Дзюба им бы подошёл, если бы они не подписали Сеферовича. У «Галатасарая» уже есть два форварда: Гомис и Сеферович — больше им такого плана форварды не нужны. «Бешикташ» тоже уже укомплектовал нападение, им нападающие не нужны», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью Андрею Ирха.
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