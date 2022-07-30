Победа «Лилля» над «Кадисом» — в видеообзоре товарищеского матча
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Вчера, 29 июля, состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Кадис» и «Лилль». Соперники продолжают активную подготовку к старту нового официального сезона. Встреча завершилась минимальной победой «Лилля» со счётом 1:0.
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В первом тайме преимуществом владел «Лилль». На 20-й минуте он смог забить и открыть счёт. Своим моментом воспользовался Мохамед Байо. После этого игра успокоилась, забитых голов больше не было.
«Кадис» до этого момента провёл три матча: с «Барбате» (6:0), «Малагой» (2:0) и «Лас-Пальмасом» (1:1). «Лилль» переиграл «Дюнкерк» (5:0), сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (2:2) и проиграл «Эспаньолу» (0:2).
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