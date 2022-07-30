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Клопп: не хочу быть одиноким нытиком в углу, говорящим о нехватке времени на предсезонку

Клопп: не хочу быть одиноким нытиком в углу, говорящим о нехватке времени на предсезонку
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нехватке времени на отдых футболистов и предсезонную подготовку команды.

«Мы привыкли, что у нас нет достаточного количества времени на подготовку. Сейчас не время углубляться в этот вопрос. Не хочу быть одиноким нытиком в углу, который говорит о недостатке перерывов у игроков и времени на предсезонку. Думаю, все с этим согласны, но лишь я говорю об этом.

Я не читаю газет, но мало кто поднимает этот вопрос. Предсезонная подготовка, как правило, крайне коротка, поэтому она продолжается во время старта сезона. Это не очень хорошо отражается на первых матчах, но помогает в долгосрочной перспективе, и в этом вся суть», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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