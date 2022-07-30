В «Фатих Карагюмрюк» объяснили заключение контракта с Магомедом Оздоевым

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын прокомментировал заключение контракта с экс-полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.



«Мы подписали контракт с Оздоевым на два года с возможностью продления на один. Почему мы выбрали Оздоева? Потому что это опытный футболист, у него много матчей за сборную России, он играл долгое время за «Зенит», был ключевым игроком. Мы знаем, что у него есть хорошие характеристики, ему нужна была команда, в итоге мы выбрали его.



Конечно, это хорошее усиление для клуба перед стартом сезона. Мы знаем, что большие команды из Турции также интересовались им. Это сможет повысить уровень команды», — приводит слова Акына ТАСС.

Напомним, Оздоев перешёл в турецкую команду на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за «Зенит», за который провёл 116 матчей, отметился восемью забитыми мячами и 13 результативными передачами. Главным тренером клуба «Фатих Карагюмрюк» является бывший итальянский футболист Андреа Пирло.