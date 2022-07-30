В «Урале» заявили, что обратятся в ЭСК после матча с «Краснодаром»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (1:3).
«Я после матча был недоволен? Да, я считаю, что нам не поставили пенальти в начале матча, а в наши ворота назначили второй пенальти, которого не было. Мы собираемся обращаться в ЭСК. Пускай разбираются, пускай скажут, что было правильно, а что неправильно. Я считаю, что судья немного не справился с работой. Просто сломали игру нам», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Краснодар» набрал четыре очка и занял промежуточное седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (0) — последний.
- 30 июля 2022
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