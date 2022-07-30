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«Реал» интересуется игроком «Наполи» Руисом

«Реал» интересуется игроком «Наполи» Руисом
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Мадридский «Реал» планирует оформить переход испанского атакующего полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса в качестве свободного агента летом 2023 года. В подписании игрока заинтересован лично главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Ранее Руис уже работал с итальянским специалистом, когда тот пригласил его в «Наполи» в 2018 году. С тех пор Анчелотти является поклонником игрока и хотел бы видеть его в составе мадридской команды. Но многое зависит и от планов самого неаполитанского клуба.

В прошлом сезоне Фабиан Руис провёл 32 матча в Серии А, забив семь голов и отдав четыре голевые передачи. Контракт испанского футболиста с «Наполи» истекает в июне 2023 года.

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