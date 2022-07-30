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Скопинцев: я воронежский парень, но за «Факел» никогда не играл — не имею отношения

Скопинцев: я воронежский парень, но за «Факел» никогда не играл — не имею отношения
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Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев, являющийся уроженцем Воронежа, поделился эмоциями о местном «Факеле» после матча команд в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На первую домашнюю игру воронежской команды в чемпионате России спустя 21 год пришли 19 258 болельщиков.

«Я начал чуть прихрамывать, ко мне жёстко вкатился игрок. Жалуются на поле? Для всех одинаковое, что тут оправдываться.

Родной стадион? Никогда за «Факел» не играл, не имею никакого отношения. Местный, воронежский парень, но всегда играл за другие команды. Рад, что болельщики так встречают и своих, чужих тоже. Турецкий манер такой определённый», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Радость фанатов «Факела» после третьего гола в ворота «Динамо». Видеоролик:

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